В Екатеринбурге будут судить серийного налетчика, грабившего салоны сотовой связи

Полиция Екатеринбурга направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в серии разбойных нападений на салоны сотовой связи. Молодчик действовал в начале 2017 года, причем совершал преступления не только в столице Среднего Урала, но и Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на скамье подсудимых в ближайшее время окажется житель Екатеринбурга 1988 года рождения. На его счету, согласно материалам дела, один грабеж (часть 1 статьи 161 УК РФ) и три разбоя с применением насилия (часть 3 статьи 162 УК РФ). На допросе молодой человек сообщил, что криминалом начал заниматься в связи с тем, что нигде не работал и нуждался в материальных благах. При этом ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение серии имущественных преступлений.

Следствие установило, что первое преступление молодчик совершил 18 января. Тогда он ворвался в салон сотовой связи на улице Баумана, 1, и открыто похитил имущество общей стоимостью чуть более 75 тысяч рублей. Через десять дней он сначала ограбил павильон на улице Восточной, 158д, получив 109 тысяч рублей, а позже торговую точку на улице Победы, 70б. Из нее он вынес еще 99 тысяч рублей.

«9 февраля обвиняемый уже в Челябинске совершили разбойное нападение на сотрудников салона сотовой связи, расположенного на улице Братьев Кашириных, 103 и похитил имущество на общую сумму более 300 тысяч рублей», – сообщили сегодня в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу. В общей сложности ущерб от действий молодчика составил более 640 тысяч рублей. Задержали серийного налетчика в марте в Нижнем Тагиле. В настоящее время материалы дела направлены в суд Орджоникидзевского района для рассмотрения по существу.

Екатеринбург периодически накрывает волна ограблений салонов сотовой связи. Последняя серия произошла в сентябре. В течение лишь одной недели нападениям подверглись как минимум шесть торговых точек мобильных операторов, о которых известно СМИ. Целью преступников стали павильоны «Связного», «Мегафона» и «Евросети» на улицах Латвийская, Малышева, Викулова, Техническая, Сухоложская, Белореченская и Сиреневом Бульваре. Также молодчики с битами ограбили «Связной» и «Билайн» в ТЦ «Кит». «Флешмоб выхлопай «Евросеть», или «Стабильность – признак мастерства», – начали шутить после очередной серии ограблений пользователи в соцсетях. О задержаниях грабителей по последним разбойным нападениям полиция пока не отчитывалась.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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