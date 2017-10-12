В Екатеринбурге бушевали два крупных пожара: есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге минувшим вечером вспыхнул жилой частный дом на Сортировке. В огне погибли два человека. А ночью на Компрессорном загорелся многоквартирник, из четырех десятков жильцов самостоятельно покинуть здание смогли только 13 человек.

Около 8 вечера спасателям поступило сообщение о пожаре на Старой Сортировке – на улице Коммунальной загорелись два частных дома. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в одном из домов на площади 300 кв. метров выгорела кровля, чердак, во втором доме огонь охватил помимо кровли и чердака внутренние перегородки, домашнее имущество, сгорела легковушка Daewoo Nexia. На пожаре работали 7 машин и 30 человек. Огонь локализовали только в 21:19.

Пожар на Коммунальной

К сожалению, не обошлось без жертв. Как сообщили в СО по Железнодорожному району Екатеринбурга областного Следственного комитета (СКР), в одном из домов обнаружили тела супругов – мужчины 1964 г.р. и женщины 1969 г.р.. Признаков насильственной смерти на их телах нет, для определения точной причины смерти назначена экспертиза.

Другой крупный пожар произошел в Компрессорном, сообщение о возгорании на улице Центральной поступило в 00:41. В двухэтажном многоквартирнике загорелась деревянная лестничная клетка на 1,2 этажах и межэтажное перекрытие. До прибытия спасателей из дома смогли выбраться 13 человек. Пожарные вывели из горящего здания еще 31 жильца, в том числе семерых детей. В тушении пожара были задействованы 8 единиц техники, 25 человек личного состава. По данным МЧС, в огне пострадал один человек.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.10.17

12 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Ирбитские чиновники хотят бесплатно забрать у пенсионеров газовые сети, построенные за 12 миллионов рублей (ФОТО). / Институт геофизики УрО РАН: строительство храма-на-воде приведет к необратимым последствиям (ДОКУМЕНТ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»