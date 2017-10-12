В Екатеринбурге задержали мужчин, подозреваемых в серии краж автомобилей

В Екатеринбурге полицейские задержали двоих автоугонщиков, которые признались в краже Toyota Camry и Hyundai Solaris. Их подозревают в причастности к другим аналогичным угонам на территории города.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Екатеринбургу, первый угон мужчины совершили в октябре прошлого года – украли Toyota Camry из двора на улице Онежской. А 2 декабря с улицы Шварца мужчины угнали Hyundai Solaris. Общая сумма ущерба, причиненная автовладельцам, составила миллион рублей.

По каждому факту кражи автомобилей органами следствия были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сыщики пришли к выводу о том, в хищении транспорта участвовали одни и те же лица.

«Оперативники УМВД в течение нескольких месяцев провели кропотливую работу по изобличению предполагаемых преступников, установлению их личности и местонахождения.

В результате были задержаны безработные и ранее судимые за имущественные преступления местные жители 29-ти и 35-лет. Мужчины дали признательные показания по октябрьскому и декабрьскому эпизодам. В настоящее время одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста, а его младшему другу – подписка о невыезде», – сообщили в пресс-службе.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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