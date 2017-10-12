Четверг, 12 октября 2017, 11:04 мск

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Росатом залил уральские реки отходами производства

Росатом залил уральские реки отходами производства

Тура, Большая Именная и Нижне-Туринское водохранилище оказались загрязнены сточными водами. В реках превышено содержание некоторых опасных веществ в десятки раз. Прокуратура в этом обвинила ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» , предприятие Росатома. Представление получил и.о. министра природных ресурсов Алексей Кузнецов.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, по итогам надзорной проверки выяснилось, что ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» сбрасывает сточные воды в реки Тура, Большая Именная и Нижне-Туринское водохранилище, в водоемах превышается концентрация загрязняющих веществ по показателям: амонийный азот (в 43 раза), хлорофторм (в 7 раз), нитриты (в 18 раз), фосфаты (в 8 раз). Общая сумма штрафа для предприятия Росатома – 170 тысяч рублей. По данным прокуратуры, руководство «Электрохимприбора» после соответствующего представления начало принимать меры по приведению деятельности в соответствие с природоохранным законодательством.

Кроме того, в прокуратуре отметили и другие предприятия, вредящие рекам в Свердловской области: Исеть (ОАО «Завод «Исеть»), Ница (МУП МО г. Ирбит «Водоканал-Сервис»); болото Молебское (ООО «Птицефабрика «Среднеуральская»), Черноисточинское водохранилище (ООО «Водоканал-НТ»). За нарушения законодательства предприятиями ответит в том числе профильное министерство – заместитель прокурора Свердловской области внес представление в адрес исполняющего обязанности Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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