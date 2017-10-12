ЖК «Ольховский парк» получил «платиновый» сертификат за энергоэффективность и комфорт (ФОТО)

Первым в Екатеринбурге обладателем сертификата российской системы по повышению энергоэффективности Green Zoom стал екатеринбургский жилой комплекс «Ольховский парк». Специалисты подтвердили высокие условия комфорта, уюта и безопасности, которые создал девелопер «Форум-групп».

«Платиновый» сертификат – высшей категории был вручен в рамках международного форума «100+ Forum Russia». Объект набрал 70 баллов в рейтинговой системе, подтвердив заявленные высокие условия комфорта, уюта и безопасности. В жилом комплексе предусмотрены современные решения, влияющие на повышение уровня энергоэффективности объекта: терморегулирующие головки на радиаторах отопления, эффективная водоразборная арматура, энергосберегающее освещение, а также такие передовые подходы, как ограждающие конструкции с улучшенными теплотехническими характеристиками, погодозависимый график подачи теплоносителя в систему отопления, экологически безопасные материалы.

Как уточнили в пресс-службе компании «Форум-групп», с внедрением системы жители комплекса экономят 29,41% энергии, что в денежном выражении составляет 4 млн 769 тыс. 713 рублей в год. Кроме комфортных условий проживания, экономии на коммунальных платежах для жителей, система позволяет сохранять благоприятную экологическую ситуацию в районе. Выбросы углекислого газа снижены на 25,34% (подтверждено результатами энергомоделирования).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.10.17

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