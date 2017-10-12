Троица важных нужд: допдоходы бюджета потратят на «Титановую долину», КРСУ и 100-летие гибели Романовых

Свердловское правительство подготовило проект изменений в бюджет 2017 года. В связи с поступлением дополнительных доходов и доходная, и расходная часть бюджета увеличены на 1,9 млрд рублей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, как будут распределены эти средства, доложила сегодня на заседании кабмина министр финансов области Галина Кулаченко.

Самая большая сумма, 754,3 млн рублей, достанется минздраву. Большая часть будет направлена на погашение кредиторских задолженностей учреждений здравоохранения. 49,7 млн рублей – на поэтапное повышение средней зарплаты медикам Екатеринбурга.

Почти 390 млн рублей получит областной минкульт. Из них 134 млн рублей пойдет на повышение зарплат работникам культуры, 86,7 млн будет направлено на мероприятия, приуроченные к столетию гибели семьи Романовых.

Минфину отойдёт 340 млн рублей: 200 млн – на пополнение резервного фонда области, 140 млн – на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований.

Около 305 млн получит минспорта; большая часть этих средств, как и в прошлые месяцы, уйдёт в Фонд поддержки спорта высших достижений.

На долю МУГИСО выделено 221,5 млн рублей. Из них 129,5 млн правительство отдаст «Титановой долине» на строительство инфраструктуры. Еще 152 млн рублей через КРСУ будет направлено на поддержание предприятия «Фарфор Сысерти».

Минстрой получит дополнительно 200 млн на расселение ветхого и аварийного жилья.

Мининвесту выделено 100 млн рублей на финансирование заявочного комитета «Экспо-2025».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.10.17

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