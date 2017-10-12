В Екатеринбурге автохам избил пенсионера. Полиция проводит проверку и ищет свидетелей

В Екатеринбурге полиция начала проверку по факту инцидента, который случился 11 октября на перекрестке улиц Восточная и Первомайская. По предварительным данным, неизвестный водитель жестоко избил пожилого пешехода, сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД России по уральской столице.

Правоохранительные органы сейчас выясняют, что послужило поводом для конфликта. Жители города в социальных сетях сообщают, что пенсионер переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, в этот момент водитель едва не наехал на пешехода. Последний ударил кулаком по капоту машины. Автомобилист на это отреагировал агрессивно – он напал на пожилого мужчину, разбил ему голову до крови и порвал куртку. В ответ на это пенсионер разбил стекло у машины с водительской стороны.

«По данному инциденту на улице Восточной информация зарегистрирована в территориальном отделе полиции, будут установлены обе стороны конфликта, изучены обстоятельства произошедшего, по итогам проверочных мероприятий будет принято процессулаьное решение.

Полиция просит всех очевидцев инцидента обращаться в отдел полиции № 1 УМВД России по Екатеринбургу по телефону дежурной части: (343)356-42-01», – добавляют в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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