В уральской колонии африканский страус Нельсон готовится к зимовке (ФОТО)

На Среднем Урале в СИЗО №2 города Ирбита готовится к зимовке страус по кличке Нельсон.

Как рассказал сегодня РИА «Новый День» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, в последние дни бабьего лета жилище обитающего в подсобном хозяйстве СИЗО животного проверили на готовность к зиме.

«Подсобное хозяйство учреждения располагается в живописной сельской местности на берегу реки Ница. Страус обитает в собственном загоне, в котором, по словам сотрудников СИЗО, достаточно тепло даже в самые холода, – отметил собеседник агентства. – К слову, несмотря на свое африканское происхождение, страусы очень хладоустойчивы – запросто переносят морозы ниже 40 градусов. Зимний рацион Нельсона тоже проблем не составляет, поскольку страусы всеядны и едят мало. При этом взрослый самец достигает до 2,5 метра роста, а весит порядка 160 килограмм».

В ГУФСИН добавляют, что живут страусы более 50 лет. Нельсон поселился в подсобном хозяйстве СИЗО №2 10 лет назад. В свое время его совсем еще маленьким страусенком принес один из местных предпринимателей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.10.17

Убийце Дарьи Зембицкой вынесли приговор. / Сезон клещей в Свердловской области не закончен: всего покусано 30 тысяч человек. / В Екатеринбурге автохам избил пенсионера. Полиция проводит проверку и ищет свидетелей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»