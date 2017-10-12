На Среднем Урале мужчина избил любовницу и совершил самоубийство

В Свердловской области полиция и следователи выясняют обстоятельства трагедии, разыгравшейся в Верхней Салде. По предварительным данным, 33-летний местный житель избил до полусмерти сожительницу, после чего покончил с собой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в СУ СКР по Свердловской области сообщают, что по факту смерти мужчины сейчас проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна дать точный ответ на вопрос, что стало причиной гибели уральца.

Между тем жители Верхней Салды в социальных сетях рассказывают, что мужчина сильно поссорился со своей любовницей и жестоко избил ее. В настоящее время пострадавшая находится в больнице с многочисленными травмами, врачи борются за ее жизнь.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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