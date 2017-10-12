В Серове будут судить «менеджера», «электрика» и «газовика», совершившего серию краж у пенсионеров

В Серове полиция передала в суд дело о серийных кражах у местных пенсионеров.

Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, личность похитителя помогли установить отпечатки пальцев. История преступлений, началась в конце января 2016 года. Первое было совершено 31 января 2016 года, затем сразу два заявления о хищении денежных средств поступили 23 августа 2017 года. Причем в двух случаях (в 2016 и 2017 годах) заявления поступили от одного и того же потерпевшего. А связал воедино все преступления один фигурант – молодой человек 1988 года рождения.

На указанные адреса в каждый из дней выезжала следственно-оперативная группа полиции. С мест преступлений во всех трех случаях экспертами-криминалистами изымались следы пальцев рук. В ходе разбирательства выяснилось, что, к примеру, 31 января 2016 года к потерпевшему 1936 года рождения, проживающему в квартире одного из домов на улице Ломоносова, под видом специалиста энергосберегающей компании пришел молодой человек, сообщив, что необходимо проверить, в порядке ли электропроводка, а также работа электроприборов.

«Дедушка даже не вспомнил о том, что этот человек приходил накануне и предлагал медицинские приборы, и что он добровольно приобрел у «менеджера» аппараты на общую сумму 50 тысяч рублей. Молодой человек уже тогда заметил сбережения пенсионера и 31 января вернулся, чтобы завладеть ими. Потерпевший, ни о чем не подозревая, впустил «электрика» в дом, разговорился. Молодой человек воспользовался ситуацией и возникшим доверием к нему со стороны пенсионера и похитил 2500 рублей. Благо, накануне к мужчине приходила дочь и забрала на сохранность крупную сумму. Недовольный таким «заработком» злоумышленник скрылся с места преступления.

Потерпевший сразу обратился в полицию, по его заявлению было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК Российской Федерации, которое из-за того, что преступник не был установлен, было приостановлено. Но работа по раскрытию преступления продолжалась, пока не открылись новые обстоятельства», – сообщила Вера Асташкина, следователь следственного отдела МО МВД России «Серовский».

Спустя полтора года, 23 августа 2017 года, этот же молодой человек решил еще раз навестить пенсионера, но представился уже специалистом газовой службы, проверяющим плиты. Хозяин жилища впустил его в дом. А тот после осмотра газовой плиты прихватил с собой обнаруженные в квартире пожилого человека 20 тысяч рублей. С места преступления скрылся.

Следующей целью стала еще одна квартира в доме на улице Автодорожной. Преступник позвонил в дверь – ему никто не открыл. Мужчина, недолго размышляя, взломал замок, проник в помещение и похитил 15 тысяч рублей. В ходе следствия похититель признался, что перепутал и проник совсем не в ту квартиру, куда заходил прежде. Тем не менее, сути дела, как и меры ответственности, этот факт не меняет.

В ходе работы следственно-оперативной группы на месте преступления 23 августа экспертам удалось снять отпечатки пальцев с газовой плиты. Они незамедлительно были занесены в базу кримучетов. В результате система выдала ответ о принадлежности следов мужчине 1988 года рождения, который на тот момент находился в розыске, поскольку в одном из нижнетагильских отделений полиции в отношении псевдоспециалиста уже расследовалось уголовное дело за совершение в конце мая 2017 года на территории города аналогичного преступления.

Официально мужчина не трудоустроен, ранее судим. Оперуполномоченными уголовного розыска его местонахождение было установлено, он проживал в Нижнем Тагиле. Был задержан и доставлен в Серовский ОВД для разбирательства. После представленных улик мужчина признал свою вину. За совершение еще двух фактов хищения денежных средств у серовчан возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК Российской Федерации. Январское и два последних эпизода соединены в одно производство. Мерой пресечения судом фигуранту избрано заключение под стражу.

Следствие закончено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 12.10.17

«В чужих детях видит свою дочь»: в Тавде на судебном процессе допросили маму 7-летней девочки, которую загрызли собаки. / Ремонт Макаровского моста: рабочие переложили рельсы и соорудили мини-мост (ФОТО). / Суд назначил дату разбирательству по иску к «лесному заводику Мишарина» на 6,9 млн. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»