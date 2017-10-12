Полиция Екатеринбурга задержала банду, причастную к 11 разбойным налетам на салоны сотовой связи

Полиция Екатеринбурга 11 октября задержала группу молодых людей, причастных к серии разбойных нападений на салоны сотовой связи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в группировку входило четыре человека – местные жители 1993, 2000 и 2002 годов рождения. «На сегодняшний день органами следствия доказана их причастность к 11 эпизодам краж из салонов сотовой связи в Чкаловском, Кировском и Октябрьском районах города. Так, ночью 15 сентября молодые люди разбили витрину торгового павильона на улице Сиреневый бульвар, 2, проникли в салон магазина и вынесли более ста гаджетов. Общая сумма ущерба, причиненного владельцам торговой точки, превысила 900 тысяч рублей», – сообщили сегодня в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Один из налетчиков арестован, остальные отпущены под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, именно в сентябре этого года Екатеринбург накрыла волна ограблений салонов сотовой связи. В течение лишь одной недели нападениям подверглись как минимум шесть торговых точек мобильных операторов, о которых известно СМИ. Целью преступников стали павильоны «Связного», «Мегафона» и «Евросети» на улицах Латвийская, Малышева, Викулова, Техническая, Сухоложская, Белореченская и Сиреневом Бульваре. Также молодчики с битами ограбили «Связной» и «Билайн» в ТЦ «Кит». «Флешмоб выхлопай «Евросеть», или «Стабильность – признак мастерства», – начали шутить после очередной серии ограблений пользователи в соцсетях.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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