«Уральские авиалинии» с начала года перевезли более 6 миллионов человек

Авиакомпания «Уральские авиалинии» за 9 месяцев 2017 года перевезла более 6,1 миллиона человек, что на 23% больше, чем за тот же период прошлого года. Количество рейсов тоже существенно выросло.

«В период с 1 января по 30 сентября самолеты авиакомпании выполнили 41 927 рейсов: 25 467 – по России, 7 514 – по СНГ, 8 946 – за рубеж. Количество выполненных рейсов выросло на 16% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. Пассажирооборот за 9 месяцев 2017 года составил 14 579 737 тысячи пассажирокилометров, – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

В сентябре услугами «Уральских авиалиний» воспользовались 889 626 пассажиров, что на 25% больше показателей сентября 2016 года. Всего за этот месяц было выполнено 5 835 рейсов, из которых 3 572 рейса по России, 898 – в страны СНГ и 1365 рейсов – в страны дальнего зарубежья.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.10.17

По иску прокуратуры суд обязал ликвидировать опасную свалку в районе аэропорта Кольцово. / Полиция Екатеринбурга задержала банду, причастную к 11 разбойным налетам на салоны сотовой связи. / В Серове будут судить «менеджера», «электрика» и «газовика», совершившего серию краж у пенсионеров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»