Вася Ложкин приехал показывать и продавать чекистов, котиков и старушек (ВИДЕО)

В Екатеринбурге открылась выставка Васи Ложкина, который в последние годы прочно занял нишу самого цитируемого в соцсетях современного художника.

Персонажи его картин – рыжие котики, угрюмые пенсионерки и суровые чекисты – часто становятся иллюстрациями в онлайн-беседах, а короткие подписи к картинам вроде «Кто котеночка обидел?» или «Родина слышит» стали интернет-мемами.

Вася Ложкин и его старушки

Как заявил РИА «Новый День» сам Вася Ложкин, свой успех он объясняет просто: в наш век интернета людям нравится, что можно просто «лайкнуть» картину и поделиться ею с друзьями. А в интернете «все любят котиков». От политических тем, которых в раннем творчестве Ложкина было достаточно много, художник практически отошел.

Добавим, что открывшаяся сегодня в Екатеринбурге выставка Васи Ложкина явно ставит целью монетизировать его виртуальную популярность. Искусство в его коммерческом выражении многообразно и недешево – календари, кружки и фартуки с котиками и старушками стоят немало. Можно приобрести и сами картины.

По словам художника, для Екатеринбурга он отобрал около 60 самых позитивных и оптимистичных произведений, тогда как, например, в Питере сейчас экспонируются наиболее мрачные.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 12.10.17

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