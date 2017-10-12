Приставы заставили администрацию Екатеринбурга поставить светофоры у девяти школ

В Екатеринбурге около девяти школ установили светофоры для безопасности детей. Администрация города сделала это только после того, как к приставам попали исполнительные производства.

Родители детей, которые посещают школы в Орджоникидзевском районе, обратились в прокуратуру с просьбой разобраться с организацией дорожного движения близ учебных учреждений номер: 22, 27, 67, 68, 99, 112, 114, 115, 117. По мнению родителей, дороги около школ нельзя считать безопасными, без светофоров дети рискуют угодить под колеса автомобилей. Прокуратура через суд обязала администрацию города установить светофоры. Решение суда поступило в УФССП России по Свердловской области. После того, как приставы сообщили чиновникам о возбуждении исполнительного производства и ответственности за неисполнение решения суда, мэрия все-таки взялась за установку светофоров.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.10.17

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