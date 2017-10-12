МЧС продлило предупреждение о смоге

Свердловское управление МЧС предупредило жителей региона о том, что в ближайшие дни смог, повисший над Екатеринбургом, не рассеется. Из-за ясной погоды без осадков и ветра неблагоприятные условия сохранятся. «Ограничьте пребывание на улице и поездки на автотранспорте», – попросили в чрезвычайном ведомстве. Напомним, смог висит над уральской столицей с начала недели.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.10.17

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