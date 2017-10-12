Полиция не возбудила дело о «черных лесорубах» на месте обнаружения останков Романовых. Прокуратура отменила «отказной» материал

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга отменила постановление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела по факту незаконной рубки леса на месте обнаружения останков царской семьи Романовых. Об этом РИА «Новый День» сообщили сегодня активисты общества «Мемориал Романовых».

Информация об инциденте поступила в отдел полиции №10 уральской столицы 16 августа этого года. Очевидцы рассказывали, что встретили на территории памятника истории двух мужчин с пилами. Один из них показал корочки лесничества, которое давно расформировано. Рядом лежали поваленные деревья, а в припаркованную машину загружены пеньки. Судя по всему, «черные лесорубы» занимались заготовкой дров.

Прокуратура выяснила, что по данному факту полицейские проводили проверку и 14 сентября вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В надзорном ведомстве сочли, что это решение принято необоснованно. Фактически проверочные мероприятия силовики провели спустя рукава и точных обстоятельств преступления не установили. В связи с этим прокуратура вернула материалы в полицию для проведения дополнительной проверки.

«На протяжении почти 60 дней сотрудники ОП №10 занимались непонятно чем и направили в прокуратуру постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Сегодня мы побывали в надзорном ведомстве. Прикрепляем полученный документ о том, что проверка проведена ненадлежащим образом (скорее всего, если и проводилась, то формально), – говорят активисты общества «Мемориал Романовых». – Мы оперативно подключимся и окажем следствию и охранным ведомствам полноценную поддержку. По информации из прокуратуры это все-таки уголовное дело».

Последнего русского императора Николая II, его жену императрицу Александру Федоровну, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию и цесаревича Алексея, а также их слуг расстреляли в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года. Сейчас на этом месте стоит Храм-на-Крови.

Костные останки царской семьи были найдены на старой Коптяковской дороге в 1991 и в 2007 годах. Результаты независимых генетических экспертиз, проведенных в Великобритании, США, Австрии и России, подтвердили подлинность захоронения членов семьи Романовых. В 1998 году останки были захоронены в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.

Однако царевич Алексей и княжна Мария до сих пор не преданы земле. Их останки все еще хранятся следствием лишь как «вещественные доказательства», так как не признаны РПЦ. С 2000 года Романовы объявлены святыми страстотерпцами, и теперь вопрос их погребение не в компетенции светской власти. Церковь настаивает, что последним местом упокоения Марии и Алексея стала Ганина Яма, где вначале «нулевых» построили поминальный монастырский комплекс. В этой связи Следственный комитет возобновил расследование дела о гибели царской семьи, чтобы провести экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных предполагаемых останков царевича и княжны.

Ожидается, что в конце ноября 2017 года состоится заседание Священного Синода Русской православной церкви. На нем патриарх всея Руси Кирилл объявит результаты расследования РПЦ относительно подлинности найденных под Екатеринбургом останков семьи последнего русского императора.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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