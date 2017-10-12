В Екатеринбурге пройдет форум онлайн-торговли Online Business Russia 2017

В Екатеринбурге стартует крупнейший в УрФО форум онлайн-торговли Online Business Russia 2017. По оценкам экспертов, каждый четвертый россиянин делает покупки в Сети. Представители Alibaba, Е96.ru, арабских, казахских и российских крупнейших площадок онлайн-торговли обсудят, как дальше будет развиваться этот рынок.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, за первый квартал этого года рынок интернет-торговли в России вырос на 14 % и составил 240 млрд рублей. По данным «Яндекс. Маркета» и GfK Rus, в 2016 году каждый четвертый россиянин в возрасте 16-55 лет покупал в интернете, а Екатеринбург оказался на четвертом месте в стране по тратам в интернете.

Если говорить о столице Урала, то в этом году Екатеринбург оказался на четвертом месте в интернете. Причем наметился интересный тренд – на фоне падения объема продаж в Центральном федеральном округе растут продажи в регионах: по данным АКИТ, лидерами стали Сибирский федеральный округ (+22,5%), Дальневосточный федеральный округ (+20,4%), Уральский федеральный округ (+18,4%).

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» организаторы мероприятия, ожидается участие более трехсот бизнесменов и директоров компаний. Уже известно, что вступят Дмитрий Селихов (Москва), заместитель директора по развитию бизнеса в России Alibaba (AliExpress) AliExpress – интернет-магазин, на 1 месте по посещаемости в России; Сергей Бидус (Дубай, ОАЭ), основатель iwant.ae Social eCommerce Platform; Мухамед Эльшаркави (Дубай, ОАЭ), Branch manager BIDUS DIGITAL.BIDUS DIGITAL; Константин Пак (Алма-Ата, Казахстан), генеральный директор Торговой площадки Mp.kz; Дмитрий Пивоваров, директор по развитию, сооснователь E96.ru и другие эксперты.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.10.17

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