В Екатеринбурге площадь 1905 года закроют на восемь ночей

В Екатеринбурге для завершения масштабного ремонта центральной площади города будет закрыт на восемь ночей въезд на площадь 1905 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии уральской столицы, с 12 по 20 октября с 22:00 до 06:00 въезд на площадь будет перекрыт: рабочие будут благоустраивать пешеходные зоны и обустраивать въезды. «Для проведения работ будет перекрыта четная сторона проспекта Ленина в районе проезда к дому № 9 на улице Вайнера и на перекрестке с переулком Банковским. Кроме того, движение ограничат на нечетной стороне проспекта Ленина на перекрестке с улицей Вайнера», – говорят в городской администрации.

Реконструкция площади 1905 года и проспекта Ленина началась летом этого года и вызвала огромное число негативных отзывов со стороны СМИ и рядовых горожан. Многие, в частности, возмущались сроками проведения ремонтных работ, их стоимость и главное – качеством. Не раз сообщалось, что на проспекте Ленина, например, разваливается свежеуложенная плитка. При этом неровно уложена брусчатка, что выводит из себя автомобилистов. Кроме того, строители не смогли соединить две части пешеходного перехода – по ошибке они обустроили «зебры» вдалеке друг от друга.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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