Бывшего помощника полпреда УрФО Перлу вызвали в прокуратуру по «делу «Ермака»

Бывший помощник полпреда в УрФО Андрей Перла прилетел в Екатеринбург и тут же получил вызов из прокуратуры. С ним хотят пообщаться по делу о задержке зарплаты бывшим сотрудникам телеканала «Ермак», поскольку ранее Перла занимал пост председателя совета директоров компании. Напомним, 20 сотрудников закрытого в феврале «Ермака» до сих пор не получили деньги – общий долг превышает 1,2 миллиона.

Как прокомментировал «Новому Дню» Андрей Перла, сам он в недоумении – чем может помочь делу и откуда такое внимание к его персоне. По словам Перлы, с момента увольнения с должности помощника полпреда в УрФО он никакого отношения к телекомпании «Ермак» не имеет и не знает ни о долге перед сотрудниками, ни о его размере. Также экс-пиарщик Холманских заверил, что когда год назад, в октябре 2016 года, он представлял коллективу «Ермака» нового директора Андрея Муриновича, зарплата платилась вовремя, никаких долгов не было. Поэтому Андрей Перла не в курсе – зачем его вызвала прокуратура.

Напомним, телеканал «Ермак» закрылся в феврале 2017 года. Зарплату за последние месяцы, а также частично – оплату за сентябрь-декабрь 2016 года, не получили 20 сотрудников телекомпании. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, проверка (результаты опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских – прим. РИА «Новый День») показала: общий долг перед журналистами и техработниками составляет 1,223 миллиона рублей. По решению суда задолженность взыскана с работодателя, но из 20 судебных приказов в законную силу вступил только один.

По информации областной прокуратуры, на счетах ООО «УОТК «Ермак» – ноль. Из имущества на компанию были записаны только два автомобиля. На них наложен запрет на регистрационные действия. Но где сами машины – судебные приставы только выясняют. По месту регистрации юрлица ООО собственники не обнаружены.

Добавим, что полпредство УрФО сегодня распространило официальную информацию: Игорь Холманских провел встречу с заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Юрием Пономаревым. «В ходе встречи были обсуждены вопросы защиты и восстановления нарушенных трудовых прав работников предприятий Уральского федерального округа в связи с невыплатами им заработной платы», – говорится в официальном пресс-релизе со встречи.

Как стало известно РИА «Новый День», речь на встрече Холманских с Пономаревым шла, в том числе, о ситуации с невыплатой долга экс-сотрудникам «Ермака». Стороны договорились сделать все возможное, чтобы проблема была решена в пользу трудового коллектива.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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