Игорь Заводовский проспорил Шипулину большую спортплощадку, а тот ему – новую олимпийскую медаль (ФОТО) / Учредители двух благотворительных фондов завершили сезон строительства спортплощадок шуточным пари

Биатлонист Антон Шипулин и бизнесмен Игорь Заводовский в шуточном пари разыграли судьбу спортивного сооружения и олимпийской медали. Теперь спортсмен должен завоевать на Олимпиаде в Корее награду, причем не ниже серебряной, а его оппонент – подарить Екатеринбургу универсальное спортивное поле. Пари было заключено во время открытия очередной спортивной площадки в столице Урала, которая была создана благодаря совместной работе благотворительных фондов «Общество «Малышева, 73» и Фонда Шипулина.

«Я в шуточном споре уступил Антону и должен буду построить в следующем году вне нашего сотрудничества еще одну большую спортивную площадку. Суть пари заключалась в том, что мы соревновались в стрельбе по трем дисциплинам: классическая биатлонная стрельба, пулевая стрельба и из арбалета. В первой – моя команда уступила, но с приличным счетом, во второй дисциплине мы оба были не на высоте, а вот в стрельбе из арбалета победила дружба. Теперь я строю площадку, а Антон должен стране олимпийскую медаль не ниже серебряной. Это условия ничейного результата», – рассказал Игорь Заводовский.

Всего за два года сотрудничества фонды подарили городу 14 воркаут-комплексов и футбольных полей. Последние из них были открыты накануне. Так, новые объекты появились на территории двух образовательных учреждений: у специализированного учебно-научного центра УрФУ на Данилы Зверева, 30, и возле здания городской школы-интерната №10 на Краснофлотцев, 3а.

«Я начал заниматься благотворительной деятельностью сразу после первой своей Олимпиады. Понял, что не нужно быть равнодушным к проблемам детского спорта. Я ведь и сам рос не в хорошо обеспеченной семье, поэтому понимаю, что для исполнения мечты любого ребенка неплохо, если есть меценаты, которые готовы помочь в реализации поставленных целей», – рассказал Антон Шипулин.

Благодаря финансовой помощи фондов в Лечебном районе Екатеринбурга возле дома в переулке Волчанском, 2а, были отремонтированы футбольное и баскетбольное поля. По словам местных жителей, площадки были построены еще в 2011 году, но последние три года практически не использовались: отсутствовали борта, порвалась сетка-рабица, а вместо футбольных ворот ставили камни или портфели. Теперь после реконструкции во дворе проводят футбольные и стритбольные турниры.

«У взрослых и у детей есть потребность заниматься спортом в максимально комфортных условиях. Мы стараемся создать благоприятную обстановку для местных жителей, для гостей этих районов. Мы хотим, чтоб эти места были центром притяжения молодежи. Чтобы они занимались спортом, развивались», – рассказал учредитель благотворительного фонда «Общество «Малышева, 73» Игорь Заводовский.

Накануне Антон Шипулин и Игорь Заводовский на праздничной церемонии открыли универсальные воркаут-площадки на Данилы Зверева, 30, и Краснофлотцев, 3а. Каждое спортивное сооружение оснастили не только стандартными турниками, брусьями и лестницами, но и инновационной штангой: снаряд установлен таким образом, что перекладину с фиксированным весом невозможно снять и унести с собой. Опробовать тренажер первым взялся Игорь Заводовский.

«Специально для себя делал. Достаточно удобно, даже для меня, человека, который не каждый день выполняет подобные упражнения. Но необходимо еще доработать снаряд. Хочется, чтоб была возможность менять вес, высоту штанги. Есть над чем подумать», – прокомментировал Игорь Заводовский.

Стоит отметить, что фонды не только стоят новые объекты, но и проверяют состояние ранее открытых.

«Мы общались с жильцами окрестных домов, молодежью и интересовались, часто ли площадки заполняются, насколько удобны снаряды, и оценивали чистоту и порядок. Да, где-то нужно немного подкрасить, выровнять или наклеить информационные плакаты. Но можно сказать точно – здесь всегда чисто, ведь здесь дети сами занимаются и следят за порядком, и площадки востребованы не только у спортивных секций, которые открыты неподалеку, но и у местного населения», – рассказала директор Фонда Антона Шипулина Виктория Щелкова.

Кроме курирования уже построенных площадок фонды продолжают работу по отбору претендентов на строительство уже в следующем году. Для этого необходимо подать заявку либо в один из благотворительных фондов, либо в районную администрацию, которая также находится в тесном контакте с сотрудниками организаций.

Екатеринбург, служба информации

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