Суд взыскал с мэрии Нижнего Тагила почти 70 тысяч рублей за яму на дороге

Администрации Нижнего Тагила придется выплатить автоледи почти 70 тысяч рублей за яму на дороге, из-за которой автомобиль женщины получил повреждения.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловского областного суда, в марте 2017 года жительница Нижнего Тагила ехала на своей Toyota Corolla по улице Энтузиастов. Около дома № 22 она угодила в яму, заполненную водой. Машина получила повреждения переднего бампера и рамки государственного регистрационного знака. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД документально зафиксировали яму размерами 3,2 на 1,3 метра и глубиной 0,4 метра. Также на проезжей части отсутствовали какие-либо предупреждающие знаки.

Узнав, что восстановительный ремонт машины обойдется в 52500 рублей, женщина обратилась в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с иском к администрации города о возмещении ущерба. В ходе судебного разбирательства чиновники заявили, что надлежащим ответчиком по делу является МУП «Тагилдорстрой», с которым у мэрии заключен контракт по эксплуатационному содержанию дорожно-уличной сети города. Суд отклонил этот довод, так как согласно договору подрядная организация ремонтировала дороги с апреля по октябрь, а ДТП случилось в середине марта. При этом МУП не наделено полномочиями представлять в суде интересы собственника автодороги – муниципии. Кроме того, согласно ГОСТу предельные размеры отдельных просадок, выбоин на проезжей части не должны превышать в длину 15 см, в ширину 60 см и в глубину 5 см. Суд пришел к выводу, что водитель не мог предвидеть глубину ямы, скрытой водой.

Требования истца были удовлетворены частично. С администрации Нижнего Тагила был взыскан 69 981 рубль. Представитель ответчика не согласился с решением районного суда и обжаловал его в Свердловском областном суде. По его мнению, возмещать ущерб все-таки должна организация, непосредственно выполняющая работы по ремонту дорожного полотна. Суд отклонил этот довод, так как передача полномочий по содержанию улично-дорожной сети МУП «Тагилдорстрой» не освобождает муниципальное образование как собственника дороги осуществлять полномочия по содержанию принадлежащего ему имущества. В итоге суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что решение первой инстанции является законным и обоснованным, и оставил его в силе.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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