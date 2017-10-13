Жителя Красноуфимска почти 10 лет не могли переселить из ветхого дома. Возбуждено уголовное дело

В Красноуфимске возбуждено уголовное дело из-за халатности чиновников, которые почти 10 лет не могли переселить местного жителя из аварийного дома. Вместо него в новое жилое здание отправили постороннего человека.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, речь идет о мужчине, который с 1990 года проживал в квартире дома № 1 по улице Варгина. В 2008 году это здание было признано непригодным для проживания и подлежащим ремонту или реконструкции. Более того в июне 2011 года в доме произошел масштабный пожар, объект включили в региональную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Переселение жителей дома было запланировано на четвертый квартал 2016 года. Для этого администрация Красноуфимска заключила 4 муниципальных контракта – по строительству новых домов в переулке Вильямса, 4, и Вильямса, 6, и покупке жилых помещений у застройщика в доме по улице Ухтомского, 32. Все договоры с 2013 по 2017 годы были исполнены, дома введены в эксплуатацию и заселены в полном объеме.

«Заявитель неоднократно в 2012 и в 2013 годах обращался в администрацию городского округа с заявлением о предоставлении жилья взамен признанного аварийным, однако вопрос о переселении решен не был. Сотрудники прокуратуры установили, что чиновники необоснованно требовали от мужчины документы, которые должны были запрашивать самостоятельно. Более того, власти города отчитались о завершении программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Они указали, что жильцы дома № 1 по улице Варгина переселены в полном объеме».

Прокуратура выяснила, что из квартиры, в которой был зарегистрирован заявитель, вместо него в новую квартиру переселили женщину, которая ранее по указанному адресу не была зарегистрирована и не проживала.

В связи с нарушением жилищных прав мужчины прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, в результате чего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность», отмечают в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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