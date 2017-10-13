В Черноисточинске при пожаре в частном доме погибли двое мужчин

Двое мужчин погибли во время ночного пожара в поселке Черноисточинск Горноуральского округа.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, погибшие – хозяин дома 1965 г.р. и находившийся у него в гостях местный житель 1962 г.р. Признаков насильственной смерти на телах погибших не выявлено. По имеющейся информации, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.

В пресс-службе ГУ МЧС уточняют, что сообщение о пожаре в доме на улице Шадрина поступило в 23:26. В 00:31 огонь был локализован, в 00:45 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04:05.

Черноисточинск, Служба информации РИА «Новый День»

Черноисточинск. Другие новости 13.10.17

«Экватор» биеннале, гипноз на сцене и поэты из Питера – WEEKEND в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО). / Жителя Красноуфимска почти 10 лет не могли переселить из ветхого дома. Возбуждено уголовное дело. / В Первоуральске конкурс по избранию главы города вышел на финишную прямую. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»