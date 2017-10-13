Пятница, 13 октября 2017, 10:53 мск

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Разворот с проспекта Космонавтов на ЕКАД закрыли навсегда из-за аварийности

Разворот с проспекта Космонавтов на ЕКАД закрыли навсегда из-за аварийности
Фото – «Яндекс.Карты»

На Уралмаше закрыли разворот на проспекте Космонавтов для водителей, которые едут в сторону города и хотят развернуться обратно к ЕКАД. Как пояснили в мэрии: на участке постоянно случались аварии, поэтому было принято такое решение.

«Решение принято на комиссии по безопасности дорожного движения, в которой всегда участвуют представители ГИБДД. Развернуться можно будет чуть дальше на большой развязке», – сообщили в горадминистрации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.10.17

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