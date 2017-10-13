Лицом прививочной кампании против гриппа стал кот (ФОТО)

В больницах и поликлиниках Екатеринбурга появились плакаты, призывающие граждан ставить прививки против гриппа. Лицом рекламной кампании стал кот. Он призывает горожан, ещё не прошедших вакцинацию, обращаться в поликлиники по месту жительства с полисом и паспортом. Прививочная кампания стартовала в сентябре, она будет длиться до ноября. Врачи планируют привить 670 тысяч жителей Екатеринбурга, т.е. 47% населения города. Напомним, согласно прогнозу ВОЗ на сезон 2017/18, в северном полушарии будет доминировать вирус A(H1N1/09), также известный как свиной грипп. Он уже знаком свердловским врачам по зиме 2015 года. Нынешний вариант вируса отличается более высокой амплитудой распространения, более резким подъемом заболеваемости в зимний период и более высоким числом осложнений (среди которых – пневмонии), по сравнению с вирусами, которые циркулировали прошлой зимой.

Как передает корреспондент NDNews.ru, креативностью отличаются и другие «заздравные» плакаты в поликлиниках. Так, пройти флюорографию граждан призывают лозунгом «Раскрой свой внутренний мир».

Екатеринбург, «Новый День», служба информации РИА «Новый День»

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