ЕЖК продолжает работать в прежнем режиме, несмотря на запрет о выбросе вредных веществ

Производитель легендарного «Провансаля» – Екатеринбургский жировой комбинат – продолжает работать в прежнем режиме, несмотря на приостановление разрешения на выброс вредных веществ. На предприятии сейчас устраняют замечания надзорных органов, чтобы в дальнейшем подготовить необходимые документы и возобновить действие разрешения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на днях апелляционная инстанция оставила в силе решение Свердловского арбитража, отклонившего иск ЕЖК к Росприроднадзору. Согласно материалам дела, Екатеринбургский жировой комбинат (ОАО «Жировой комбинат», входит в «Росагро») получил разрешение на выброс вредных веществ в 2015 году с действием до 2019 года. Осенью 2016 года Росприроднадзор установил, что предприятие в 9,3 раза превышает нормы выбросов пыли в цехе резки и транспортировки мыла. Эксперты также зафиксировали выброс щелочи, что запрещено. После проверки Роспотребнадзор приостановил разрешение на выбросы вредных веществ. ОАО «Жировой комбинат» с этим не согласился и обратился в арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании результатов контрольных мероприятий недействительными. В жалобе представители ЕЖК говорили, что специалисты брали пробы с нарушениями. Суд первой инстанции иск отклонил, а 17-й арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе.

Сегодня на ЕЖК нашему агентству сообщили, что предприятие работает в прежнем режиме, речи о приостановке деятельности не идет. На комбинате отмечают, что превышение норм выбросов было установлено лишь по одному из почти 100 замеряемых показателей. В настоящее время специалисты устраняют замечания, изложенные в приказе Росприроднадзора. Одновременно ведется модернизация оборудования, принято решение о выведении из эксплуатации отдельных участков производства. «Все этим меры должны привести к положительному результату. Предприятие в самое ближайшее время планирует добиться возобновления действия разрешения на выбросы. Для этого будут предварительно проведены замеры независимой лабораторией», – сообщили на ЕЖК.

Екатеринбургский жировой комбинат работает с 1959 года и больше всего известен своим майонезом под брендом «Провансаль». Благодаря этой марке Екатеринбург попал в Книгу рекордов Гиннесса по потреблению этого продукта: каждый житель города ест в среднем 8 килограммов майонеза в год, тогда как жители России едят примерно по 5 килограммов.

Вместе с тем, ЕЖК производит также маргарин, масло и мыло. Комбинат входит в пятерку ведущих производителей жировых пищевых продуктов в России.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.10.17

Лицом прививочной кампании против гриппа стал кот (ФОТО). / В Первоуральске коммерсанты разрушили Билимбаевский завод, являющийся объектом культурного наследия. / Разворот с проспекта Космонавтов на ЕКАД закрыли навсегда из-за аварийности. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»