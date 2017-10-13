Екатеринбургский интернет-провайдер предсказал диверсию на сетях в ближайшие дни

Екатеринбургские интернет-провайдеры опасаются порчи своего оборудования и линий связи. По их мнению, в ближайшие выходные жители Екатеринбурга могут остаться без доступа к Интернету и телевидению. Провайдеры подозревают, что с 13 по 17 октября в Железнодорожном, Кировском и Октябрьском районах города возможны диверсии на интернет-коммуникациях.

Как сообщил РИА «Новый День» директор интернет-провайдера «Инсис» Артем Черанев, некоторые управляющие компании Екатеринбурга с давних пор привыкли решать деловые споры не цивилизованным способом – через суд, а по-бандитски. По его словам, одна из УК Железнодорожного района предъявляет его компании необоснованные финансовые претензии, а в качестве аргумента использует угрозы и топор. «Согласно моей инсайдерской информации, они наняли человека с уголовным прошлым, и завтра начнутся диверсии – порча оборудования, перерубание кабеля. Кто и где именно пострадает – неизвестно, они действуют как обезьяна с гранатой. Поэтому мы решили пойти на упреждение и проинформировать общественность», – заявил Черанев, подчеркнув, что от действий диверсантов может пострадать не только «Инсис», но и другие операторы, работающие в тех же районах.

Уральская ассоциация операторов связи в связи с этим советует жителям Екатеринбурга быть более внимательными к посторонним лицам, которые находятся в подъезде. «УралАОС» сформировала мобильные бригады, которые в круглосуточном режиме будут отслеживать поступающую информацию и в случае необходимости обращаться в правоохранительные органы с целью задержания лиц, причастных к порче оборудования.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых прокомментировал ситуацию следующим образом: «В таких случаях всегда возникает вопрос: а обращались ли данные граждане в правоохранительные органы с сообщением о готовящихся противоправных деяниях? Конечно, обращаться в СМИ не возбраняется. Но, наверное, целесообразнее было бы сообщить об этом тем людям, которым государством поручено заниматься такими проблемами. Если сидеть у себя на кухне и кричать «Пожар!», вас никто не услышит – надо все-таки вызвать пожарную службу».

В приемной директора УК, на которую указал интернет-провайдер, в данный момент не отвечают на звонки.

Напомним, что в июле этого года в Нижнем Тагиле в результате многочисленных фактов умышленного повреждения волоконно-оптических линий связи без доступа к интернету остались тысячи абонентов местного провайдера, включая ФСБ, Федеральную службу охраны (ФСО), ОАО НПК «Уралвагонзавод», ОАО «ЕВРАЗ НТМК». Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения объектов жизнеобеспечения.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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