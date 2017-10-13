В Екатеринбурге выбрали лучших кабельщиков и электромонтеров

Бригада «Облкоммунэнерго» заняла третье место в конкурсе «Лучший кабельщик-2017», который прошел сегодня в Екатеринбурге в рамках проекта «Славим человека труда». Электромонтерам пришлось в двух этапах доказать, что они могут работать быстро и качественно.

В первом этапе участники «сдавали» теоретическую часть на знание техники безопасности, требований охраны труда и правил монтажа кабеля. Во втором этапе практическое задание было всего одно, но именно на него конкурсанты делали основную ставку. Бригады должны были за полтора часа смонтировать соединительную муфту для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 6 и 10 кВ.

За скорость и качество кабельщикам начислялись дополнительные баллы. В теории и практике «кабельного дела» состязались специалисты шести энергосетевых компаний Среднего Урала. Первое место за представителем ЕЭСК, электромонтеры «Облкоммунэнерго» (конкурсант Василий Шавлов и его ассистент Андрей Питерских) стали третьими.

«Бригада «Облкоммунэнерго» боролась изо всех сил. Уникальный случай – они набрали сколько же очков, сколько и бригада, занявшая в итоге 2 место. И у тех, и у других 10 баллов из 10 возможных в теории. Но по положению конкурса преимущество получает тот, кто набрал большее число очков в практическом задании. Так получилось, что «чище» практику прошли соперники. Возможно, сказалась травма, полученная конкурсантом накануне – у него была повреждена правая рука, даже выступал Василий Шавлов в повязке», – рассказал главный судья соревнований Олег Стаканчиков.

Сотрудники «Облкоммунэнерго» участвуют в конкурсах профмастерства ежегодно и всегда оказываются среди сильнейших. В прошлом году электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда Юрий Иванов занял третье место, в 2014 году его коллега Евгений Барыбин взял на этом конкурсе «золото». А сегодня он провел мастер-класс для начинающих энергетиков – вокруг Барыбина собралось столько студентов, что мастера просто не было видно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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