«Там гадят и бомжи, а потом инвалиды» – в администрации Октябрьского района публичные слушания столкнули инвалидов и жителей многоэтажек (ФОТО, ВИДЕО)

В администрации Октябрьского района прошли публичные слушания о публичном сервитуте для областного центра реабилитации инвалидов, давшие повод местным жителям ставить людей с ограниченными возможностями в один ряд с бездомными.

Жильцы двора vs инвалиды-колясочники

Как передает корреспондент РИА «Новый День», людей с ограниченными возможностями и жителей многоэтажек столкнула непростая ситуация. Между товариществами собственников жилья на улице Белинского, 175 и 177, разгорелся конфликт: перегородив арку металлическими воротами, жители 177-го дома лишили соседей, а также клиентов, гостей и сотрудников Областного центра реабилитации инвалидов удобного и максимального короткого прохода к остановкам общественного транспорта. Обходной путь длиннее практически на километр, а это серьезное препятствие для маломобильных граждан. При этом трудности возникают и с преодолением бордюров и других препятствий на дорогах. Люди с ограниченными возможностями здоровья стали заложниками ситуации. Проблема возникла еще в 2011 году, когда ТСЖ «Солнечный круг» (ул. Белинского, 177) только установило в арке металлические ворота с калиткой. Администрация города еще тогда признала конструкцию незаконной, однако она так и не была демонтирована. Калитка оставалась открытой с 08:00 по 18:00 с понедельника по пятницу, но с июля этого года проход был закрыт окончательно. Проголосовать за установление публичного сервитута может каждый, кто неравнодушен к сложившейся ситуации и выступает за доступную среду. Такова официальная позиция Областного центра реабилитации инвалидов.

Сегодня в администрации района прошли публичные слушания о введении против воли жильцов публичного сервитута, который обяжет их открыть дорогу для инвалидов. 156 голосами против 58 он был введен, что позволило наиболее радикально настроенным жильцам сравнить соседей, вынужденных передвигаться на инвалидных колясках с бомжами.

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