Как выглядят пять мелко нашинкованных миллионов рублей: Уральский центробанк устроил день открытых дверей (ФОТО)

Уральский ЦБ РФ сегодня разрешил горожанам зайти за бронированные двери и посмотреть, как хранятся деньги, на чем пересчитывают мелочь и купюры и что происходит с банкнотами, когда их пора уничтожать.

Попасть в управление Центробанка в обычный день невозможно – хранилище тонн денег, конечно, серьезно охраняется. Даже в день открытых дверей идет серьезный контроль: вход по паспорту, через рамки металлоискателя, перемещаться по этажам можно только в сопровождении сотрудников, фотографировать коридоры запрещено, а на выходе нужно отметиться, что здание покинул.

Деньги в ЦБ хранятся в кладовых, проникнуть туда «несанкционированно» задача, скорее всего, невыполнимая. На входе – дверь весом более тонны, такие двери начали ставить в советский период и используют до сих пор. За бронированной дверью – еще одна дверь, с решеткой.

В начале прошлого века деньги хранили в обычных мешках, потом им на смену пришли бронированные и пожароустойчивые ящики: часть из них наполняют деньгами одного номинала, другие – смешанные. На карточке каждого ящика – перечень и номинал банкнот и монет, общая сумма денег. Для демонстрации того, как укладываются деньги, в ЦБ решили использовать обычные бумажки – вскрывать ящик с настоящими деньгами при журналистах сотрудники управления отказались.

Неподалеку от места хранения денег в ЦБ лежат бруски спресованных и мелко порезанных купюр, которые вывели из оборота. Дальнейшая судьба этих «кирпичей», которые еще недавно были миллионами, – пункт приема макулатуры.

В Уральском центробанке есть свой музей. В коллекции – сундук 1837 года, документы советского периода, банкноты, в том числе образцы новых 2000 и 200 рублей, старые сейфы и весьма современные «дубинки» инкассаторов.

Кстати, посетители, как рассказали сотрудники Управления, сегодня могут не только посмотреть музей, но и посидеть в инкассаторских машинах, проверить содержимое кошелька на подлинность, попробовать себя в качестве кассира, а детей катают на повозке, в которой в прошлом веке возили наличность.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.10.17

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