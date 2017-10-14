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NewDayNews.ru

Суббота, 14 октября 2017, 18:47 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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30 пенсионеров «воскресили» дух Новодворской у мэрии – сторонники Навального на ритуал не явились (ФОТО, ВИДЕО)

30 пенсионеров «воскресили» дух Новодворской у мэрии – сторонники Навального на ритуал не явились (ФОТО, ВИДЕО)

Народный сход у администрации Екатеринбурга в поддержку якобы пострадавшего от рук полиции оппозиционера Руслана Маркелова выявила внутренние разногласия в рядах оппозиции.

«Воскрешение» духа Новодворской

Сегодня на так называемом «народном стоянии» собралось порядка тридцати участников – в основном пенсионного возраста. Присутствовали и сотрудники полиции и министерства общественной безопасности – последние даже стали жертвами неприкрытой словесной агрессии со стороны единственного пикетчика. Он обвинял представителя министерства Олега Малишевского в краже плакатов, с которыми стоял на предыдущих митингах, объявив свой материальный ущерб не поддающимся оценке, потому что плакаты «не имеют цены с исторической точки зрения».

Новый День: 30 пенсионеров ''воскресили'' дух Новодворской у мэрии – сторонники Навального на ритуал не явились (ФОТО, ВИДЕО)

Кроме того в защиту Маркелова были зачитаны требования полиции дать оценку осуществленным действиям – которые со стороны действительно выглядят очень жестокими, но требование было проигнорировано. В результате сход из тридцати человек пенсионного возраста превратился в своего рода склоку с несогласными со взглядами и целями либералов старой закалки, и в ход пошли оскорбления.

Новый День: 30 пенсионеров ''воскресили'' дух Новодворской у мэрии – сторонники Навального на ритуал не явились (ФОТО, ВИДЕО)

Что примечательно, в акции отказались принять участие сторонники Алексея Навального и потому массовости, равно как и большого количества молодых лиц, добиться организаторам не удалось. В акции приняли участие члены регионального отделения партии «Парнас», движения «Артподготовка» и члены группы «Екатеринбург за свободу».

Новый День: 30 пенсионеров ''воскресили'' дух Новодворской у мэрии – сторонники Навального на ритуал не явились (ФОТО, ВИДЕО)

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