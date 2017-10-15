На Чусовском тракте пожар уничтожил дом и две машины (ФОТО)

В Екатеринбурге крупный пожар уничтожил частный дом и две машины. В огне пострадал один человек.

Накануне около 9 часов вечера в коллективном саду «Бытовик» на 8 км Чусовского тракта разгорелся крупный пожар. Из-за быстрого распространения огня ранг пожара был поднят до второго номера, на борьбу с огнем отправили 12 машин и 55 человек. Открытое горение ликвидировали почти через 4 часа, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 03:20.

На площади 650 кв.м сгорели надворные постройки, садовый дом, повреждены кузовы автомобилей Ваз-2102 и Тойота Land Cruiser. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, есть пострадавший.

Фото службы спасения «Сова».

Екатеринбург, служба информации

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