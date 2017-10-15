Крупный пожар в Качканаре: двое погибли, пять человек пострадали

В Качканаре минувшим вечером произошел пожар в жилом доме. После тушения огня пожарные обнаружили тела двух погибших. Еще пять человек отправили в больницу.

Вчера в 23-35 поступило сообщение о пожаре в Качканаре: на ул.4а микрорайон загорелась квартира в жилом двухэтажном доме. Огонь охватил комнаты на 1 и 2 этажах и чердак. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, спасатели эвакуировали по лестницам 8 человек, еще четверых вынесли на руках. Площадь пожара составила 70 кв. метров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, погибли двое мужчин 1990 и 1987 годов рождения. Четыре человека – три женщины 1976, 1955 и 1955 годов рождения и мужчина 1991 года рождения с ожогами и отравлением угарным газом были доставлены в медицинское учреждение, госпитализация им не потребовалась. Еще один мужчина 1964 года рождения госпитализирован, он сломал ногу, когда выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета, МЧС, полиции и судебно-медицинского эксперта. Следователем СКР уже проведён осмотр места происшествия, также принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, тела умерших направлены для проведения судебной медицинской экспертизы в целях установления точной причины смерти (предварительно у погибших зафиксировано отравление угарным газом). Также совместно с МЧС выполняются проверочные мероприятия, направленные на выяснение очага и причин возгорания. По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», – добавили в СУ СК по Свердловской области.

Качканар, служба информации

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