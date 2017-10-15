В Нижнем Тагиле спасли подростков, которые попали в глубокий карьер

В Нижнем Тагиле полицейские и спасатели вызволили из карьера четверых школьников. Подростки из любопытства решили прогуляться по опасной зоне, но самостоятельно выбраться не смогли.

ЧП произошло вчера вечером. В 17-15 в дежурную часть Нижнего Тагила поступило сообщение, что четверо подростков не могут выбраться из заброшенного карьера в районе улицы Черных. Звонила девочка, подруга пострадавших. Она рассказала, что четверо ее приятелей спустились вниз в карьер и не могут подняться наверх. Сама позвонившая и ее подруга спускаться в карьер отказались. К моменту прибытия полицейских один из парней находился на значительном расстоянии от своих товарищей, пояснил, что он совсем обессилел и не может больше держаться на рыхлой, осыпающейся под ногами земле. Его выручили двое полицейских – старший группы немедленного реагирования Сергей Ламзин спустился в карьер немного ниже того места, где находился подросток, успокоил его и подставил руки, по которым подросток поднялся выше, его поднял младший сержант Дмитрий Нефедьев. Еще один из школьников смог выбраться самостоятельно, двух других приятелей из карьера достали спасатели.

«После осмотра медиками выяснилось, что подростки не пострадали. В отделе полиции №16 Нижнего Тагила, в присутствии родителей их опросил инспектор по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что всем подросткам по 13 лет, они учатся в одном классе одной школы. Ни разу до этого в поле зрения органов внутренних дел семиклассники не попадали, на учете в полиции не состоят, воспитываются в полных, благополучных семьях. Свой поход к старому заброшенному карьеру ребята объяснили любопытством. Не остановили их даже предостерегающие знаки «Осторожно, зона обрушения!», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. С парнями и их родителями провели профилактическую беседу.

Напомним, несколько лет назад в Нижнем Тагиле в карьере насмерть замерз первоклассник. Дети катались на санках, несколько раз два друга скатились безопасно, а потом оказались довольно глубоко в карьере и долго не могли выбраться. Одному мальчику это удалось, но вытащить приятеля он не смог и убежал, несмотря на крики о помощи. Дома он никому ничего не сказал о произошедшем, поэтому в полиции узнали о случившемся лишь на следующий день. Но было уже поздно, он погиб от переохлаждения.

Екатеринбург, служба информации

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