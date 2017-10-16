Житель Екатеринбурга пытался с помощью платежного терминала похитить свыше 1,4 млрд рублей

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю Александру Кемпелю, который пытался с помощью платежного терминала похитить свыше 1,4 млрд рублей. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.6 УК РФ «Покушение на мошенничество в сфере компьютерной информации».

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ноябре-декабре 2014 года мужчина решил похитить средства банка «Кольцо Урала». Через своих знакомых он подыскал юрлиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих расчетные счета в этом кредитом учреждении и POS-терминалы (устройства для приема к оплате банковских карт) этого же банка, а также карты физических лиц. Кемпель с еще одним злоумышленником произвел через POS-терминал ряд финансовых операций по оплате товара и возвращению средств на счета «физиков». В общей сложности мошенники противоправно ввели в платежную систему сведения на сумму свыше 1,4 млрд рублей.

Однако служба безопасности «Кольцо Урала» незаконную финансовую операцию заблокировала.

Кемпель на этом не остановился и вновь при помощи POS-терминала попытался похитить свыше 40,7 млн рублей. Но и в этот раз обвиняемому не довелось довести до конца преступление – банк не позволил завершить финансовую операцию.

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Александра Кемпеля к наказанию в виде 3 лет и 6 месяцев колонии общего режима. В связи с тем, что подсудимый не явился на оглашение приговора, его объявили в розыск. Материалы уголовного дела в отношении подельника Кемпеля выделены в отдельное производство.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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