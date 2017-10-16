Екатеринбургская епархия запустила сайт, посвященный семье Николая II

Екатеринбургская епархия запустила сайт, полностью посвященный семье последнего российского императора Николая II.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», интернет-ресурс «Царская-семья.рф» открылся в честь «100-летия подвига Царской семьи» в минувшие выходные. Так сложилось, что сайт стал еще и своеобразным ответом РПЦ фильму Алексея Учителя «Матильда», вокруг которого не утихают страсти. Создатели интернет-портала подчеркивают, что на нем собраны подлинные исторические документы, посвященные Николаю II.

На сайте каждому члену царской семьи посвящен отдельный раздел, в котором представлены биографические данные, фотоматериалы, воспоминания, дневниковые записи, и литература, которую они читали. Особое место занимают дневники императора, правда, только за ключевые годы его жизни. В Екатеринбургской епархии отмечают, что интернет-портал демонстрирует «правдивый взгляд на Царскую семью как единое целое через представление каждого из ее членов». На сайте отсутствуют оценочные суждения современных историков и писателей.

Последнего русского императора Николая II, его жену императрицу Александру Федоровну, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию и цесаревича Алексея, а также их слуг расстреляли в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года. Сейчас на этом месте стоит Храм-на-Крови.

Костные останки царской семьи были найдены на старой Коптяковской дороге в 1991 и в 2007 годах. Результаты независимых генетических экспертиз, проведенных в Великобритании, США, Австрии и России, подтвердили подлинность захоронения членов семьи Романовых. В 1998 году останки были захоронены в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.

Однако царевич Алексей и княжна Мария до сих пор не преданы земле. Их останки все еще хранятся следствием лишь как «вещественные доказательства», так как не признаны РПЦ. С 2000 года Романовы объявлены святыми страстотерпцами, и теперь вопрос их погребение не в компетенции светской власти. Церковь настаивает, что последним местом упокоения Марии и Алексея стала Ганина Яма, где вначале «нулевых» построили поминальный монастырский комплекс. В этой связи Следственный комитет возобновил расследование дела о гибели царской семьи, чтобы провести экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных предполагаемых останков царевича и княжны.

Ожидается, что в конце ноября 2017 года состоится заседание Священного Синода Русской православной церкви. На нем патриарх всея Руси Кирилл объявит результаты расследования РПЦ относительно подлинности найденных под Екатеринбургом останков семьи последнего русского императора.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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