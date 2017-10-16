В школе Нижнесергинского района закрыли столовую на 20 дней

Приставы на 20 дней закрыли пищеблок в школе села Киргишаны. Учебный процесс из-за отсутствия питания не остановлен, но почти месяц дети будут учиться по сокращенному графику.

Поводом для приостановки работы столовой в сельской школе стали многочисленные нарушения санзаконодательства. Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки пищеблока обнаружили, что на пищеблоке нет достаточного количества оборудования для обработки овощей, детей кормят из посуды со сколами, не обеспечена безопасность питьевого водоснабжения, на инвентаре отсутствует маркировка и ряд других нарушений. Суд вынес решение о приостановлении деятельности пищеблока образовательного учреждения на срок до 20 суток в связи с нарушением ст. 6.6. КоАП «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, приставы в соответствии с решением суда приостановили деятельность пищеблока школы до 20 суток или до устранения всех нарушений. Деятельность школы в целом не приостановлена, но приказом об изменении расписания уроки сокращены до 30 минут.

Нижнесергинский район, служба информации

Нижнесергинский район. Другие новости 16.10.17

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