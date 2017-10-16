В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии поймали «закладчика» с 30 пакетами наркотиков  

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, который оказался распространителем наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Росгвардии, накануне днем патрульные гвардейцы заметили молодого человека, который, увидев их, бросился бежать. Стражи правопорядка решили задержать его для проверки документов. Задержанным оказался местный житель 1993 года рождения, который в ходе беседы с сотрудниками Росгвардии признался, что при себе имеет 30 пакетов с наркотическим веществом и что уже сделал около 19 закладок на территории города.

Задержанный был доставлен в дежурную часть отдела полиции №4 по Екатеринбургу, где в присутствии понятых у него были изъяты 34 свертка с кристаллообразным веществом белого цвета.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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