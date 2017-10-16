Октябрьское «бабье лето» закончилось – на этой неделе в Екатеринбурге выпадет снег

В ближайшие дни в Свердловской области ожидается ухудшение погоды. По прогнозам метеорологов, в ночь на среду, 18 октября, в Екатеринбурге выпадет мокрый снег. Но пока речь не идет об установлении постоянного снежного покрова – осадки будут таять сразу по приземлении. Температура воздуха при этом будет положительной – плюс 1-3 градуса, днем 6-8.

В целом воздух в уральской столице будет постепенно остывать: днем 16 октября термометры покажут 8-10 градусов выше нуля, 17 ноября – 7-9. Осадков в ближайшие двое суток не ожидается. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 метров в секунду, сообщает официальный сайт мэрии Екатеринбурга.

По информации метеослужбы, первая половина октября в Екатеринбурге выдалась холоднее обычного: отклонение от нормы составило минус 1,5 градуса. С начала месяца выпало 12 миллиметров осадков – это 31 процент от средних показателей. Самая низкая температура воздуха наблюдалась 5 октября (минус 4,7 градуса), самая высокая – 10-го числа (плюс 15,3).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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