На Среднем Урале мужчина в купе пассажирского поезда растлил ребенка

В Свердловской области в пассажирском поезде 55-летний мужчина растлил малолетнюю девочку, возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Совершение иных действий сексуального характера».

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР, ЧП случилось вечером 13 октября, когда пассажирский поезд сообщением «Чита – Москва» следовал между станциями Тюмень и Талица на территории Свердловской области. Один из пассажиров – житель Сухого Лога, находясь в купе, растлил девочку 2011 года рождения.

«В силу своего возраста она находилась в беспомощном состоянии. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, в которую вошли заместитель руководителя следственного управления, следователь по особо важным делам, сотрудники Свердловского следственного отдела на транспорте и сотрудники отдела криминалистики следственного управления», – говорят в ведомстве. Следователи уточняют, что мужчине предъявлено обвинение и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначен комплекс судебных медицинских экспертиз.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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