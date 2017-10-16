Сестра Евгения Ройзмана выложила в инстаграм его обнаженное фото

Сестра Евгения Ройзмана московский психолог Инна Ройзман разместила фото брата в обнаженном виде в своем инстаграме.

Женщина не объясняет причин своего поступка, да и фото трудно назвать эротическим. На нем Евгений Ройзман шагает по деревянному мосту в лесу – возможно, где-то во Франции, где недавно отдыхала Инна. Мэр Екатеринбурга снят со спины, что вызвало разночтения между ультрправыми и ультралевыми поборниками духовных скреп. Центристы же, изучая ягодичные мышцы, и саму уместность подобного рода фото предпочитают сохранять умеренный подход и держать мнение при себе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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