Проезд в екатеринбургском метро теперь можно оплатить банковской картой

В Екатеринбургском метрополитене в тестовом режиме запущена «бесконтактная система оплаты проезда».

Как сообщили в метрополитене, теперь заплатить за проезд можно с помощью безналичного расчета банковской картой. Система принимает карточки платежных систем: MasterCard (Pay Pass), Visa (Pay Wave), «Мир», а также платежных систем мобильных платежей ApplePay, SamsungPay, AndroidPay. Для прохода через турникет необходимо поднести банковскую карту к считывающему устройству на турникетах. К оплате принимаются бесконтактные банковские карты, на которых имеется изображение бесконтактной антенны. Для оплаты проезда необходимо приложить карту или мобильный телефон к считывателю, обозначенному на устройстве. По результатам оплаты на устройстве отобразится разрешающий (зеленая галочка) или запрещающий (красный крестик) сигнал для прохода. При оплате Екартой на экране будет отображаться информация о тарифе карты и её балансе.

Стоимость проезда по бесконтактной банковской карте составляет – 28 рублей, по Екарте – в соответствии с тарифом.

Карточки работают на станциях «Ботаническая», «Площадь 1905 года», «Уральская». На текущий момент на оставшихся станциях идут монтажные работы.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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