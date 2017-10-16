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Понедельник, 16 октября 2017, 13:09 мск

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Екатеринбург

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«Уральские авиалинии» открывают прямой рейс Красноярск – Екатеринбург

«Уральские авиалинии» открывают прямой рейс Красноярск – Екатеринбург

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с конца октября начнет полеты по направлению Красноярск – Екатеринбург – Красноярск. Регулярные рейсы будут выполняться с 30 октября 2017 года по 21 марта 2018 года по средам и пятницам в Екатеринбург, а по понедельникам и средам – в Красноярск. Билеты на новое направление продаются по специальной сниженной цене – от 4000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, новый рейс позволит пассажирам скомбинировать свой отдых, используя гибкость расписания и удобные стыковки через Екатеринбург в другие города России и страны СНГ: Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Ростов-на-Дону, Симферополь, Ереван и Тбилиси.

Уральская столица – также отличный вариант для туристов для отдыха на несколько дней. Екатеринбург известен как край золотодобычи и камнерезного искусства, граница Европы и Азии, заповедник конструктивизма. Примечательна на Урале и природа. Корабельные сосны, растущие прямо из скал, заповедники с пещерами, утесы и бывшие глиняные карьеры, которые теперь похожи на инопланетные пейзажи, тоже будут интересны путешественникам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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