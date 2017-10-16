Ельцин Центру предложили взять под опеку дом родителей первого президента РФ в селе Бутка (ФОТО)

Деревянный дом в селе Бутка, где с 1957 по 1971 годы жили родители первого президента России Бориса Ельцина, предложили признать памятником истории и культуры. С такой инициативой выступил историк Олег Букин. Он же предлагает Ельцин Центру, не дожидаясь разрушения здания, начать вкладывать в него средства.

«Свою задачу я вижу в том, чтобы дом и усадьба в целом (здесь Б.Н. Ельцин лично строил баню и сделал сохранившуюся до настоящего времени табуретку, вообще проводил здесь время в гостях у родителей) были сохранены, независимо от того, кому они принадлежат и кто ими пользуется», – говорит Букин. По его информации, сейчас в доме проживает дедушка, который в свое время приобрел здание у Ельциных и, судя по всему, не хочет его покидать. В доме мужчина ничего не менял. «Но никто не гарантирует, что что-то он, вероятно, захочет изменить – в интерьере и, может быть, также снаружи или его родственники. В свою очередь, вмешательства можно ожидать и от Ельцин Центра. Скорее всего, дом по естественным причинам рано или поздно отойдет ему», – отмечает историк.

Так или иначе, продолжает рассуждать Букин, необходимы правовые механизмы для защиты дома и усадьбы от чрезмерного вмешательства со стороны кого бы то ни было. Этому помог бы статус памятника истории и культуры федерального значения, но тогда ремонт объекта вырастет в разы. И не факт, что он будет по карману нынешнему собственнику, и здание «потихоньку сгниет». В связи с этим Букин предлагает Ельцин Центру уже сейчас, не будучи пользователем, вкладываться в содержание дома.

«Не факт, что прямо сейчас потребуются какие-то бешеные деньги на ремонт и реставрацию. Просто к этому надо быть готовыми. И если Ельцин Центр заинтересован в сохранении наследия человека, имя которого он носит, то он должен понять, что вкладываться в это наследие нужно уже сейчас. Именно для того, чтобы это наследие сохранить на годы вперед», – заключает Букин. При этом он добавляет, что вопрос о том, где именно родился первый президент России, в каком доме провел свои первые дни, пока остается не проясненным. «Есть данные, указывающие на сохранившийся до настоящего времени еще один дом», – говорит Букин.

Фотографии со страницы Олега Букина в Facebook.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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