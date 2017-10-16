Пьяный житель Екатеринбурга вызвал такси и угнал его

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя на угнанном автомобиле. Выяснилось, что мужчина вызвал такси, по дороге вытолкал шофера из машины, сам сел за руль и уехал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», желание похитить автомобиль возникло у 42-летнего жителя уральской столицы. Мужчина вызвал такси, во время поездки между ним и шофером «Лада гранта» произошел конфликт. Пьяный рассерженный пассажир вытолкал водителя из салона легковушки, сел за руль и скрылся с места происшествия. Пострадавший сообщил об этом полицию, гаишники объявили план «Перехват». Спустя несколько часов злоумышленник был задержан.

«При патрулировании микрорайона «Светлый» сотрудники ГИБДД заметили автомобиль «Лада», информацию о котором передавал дежурный. По требованию силовиков водитель остановился, при проверке документов выяснилось, что у мужчины имеются явные признаки алкогольного опьянения. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, но нарушитель отказался. Также он отказался дать пояснения, откуда у него автомобиль «Лада гранта»», – сообщили сегодня в УГИБДД по Свердловской области.

Задержанный ранее уже привлекался к ответственности за пьяную езду. За повторное нарушение ему грозит до двух лет колонии. Угон авто предполагает крупный штраф или до пяти лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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