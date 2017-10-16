В Екатеринбурге отправили в колонию следователя полиции, попавшегося на взятке за прекращение дела

В Екатеринбурге по апелляции отправили в колонию бывшего следователя полиции, получившего взятку за обещание прекратить уголовное дело.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Свердловский облсуд изучил апелляционное представление прокуратуры и изменил приговор Верх-Исетского районного суда по делу бывшего следователя отделения по расследованию преступлений в сфере экономики отдела № 1 СУ УМВД РФ по Екатеринбургу Ильи Абанина. Установлено, что осенью 2016 года обвиняемый расследовал кражу. Он предложил подозреваемому передать ему в качестве взятки 100 тысяч рублей. Взамен Абанин пообещал прекратить уголовное преследование. Первую часть взятки в размере 50 тысяч рублей полицейский получил в ТЦ «Алатырь», после чего был задержан.

Суд первой инстанции назначил Абанину наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года. Поскольку взяткодатель сам признался в преступлении, то его от уголовной ответственности на основании примечания к статье 291 УК РФ «Дача взятки» освободили. Но прокуратура не согласилась с вердиктом в отношении полицейского следователя и оспорила его.

«В апелляционном представлении было указано на необоснованно мягкое наказание за тяжкое преступление, назначенное без учета характера действий подсудимого. Судебной коллегией по уголовным делам Свердловского областного суда апелляция была удовлетворена, приговор изменен. Илье Абанину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года. Приговор суда вступил в законную силу», – сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявлял, что по итогам проведенной служебной проверки непосредственный руководитель Абанина был понижен в занимаемой должности и переведен в другое подразделение. Второй руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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