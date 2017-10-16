Свердловский облсуд поставил точку в деле блогера Соколовского: пересмотра приговора не будет

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы защите видеоблогера Руслана Соколовского, осужденного за экстремизм и оскорбление чувств верующих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», адвокат Алексей Бушмаков обжаловал приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга и апелляционное постановление Свердловского облсуда. «В ходе проверки судебных актов доводы адвоката о нарушении норм материального и процессуального права судами нижестоящих инстанций не нашли подтверждения», – сообщили сегодня в пресс-службе облсуда.

Напомним, 11 мая Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти, а также незаконном обороте специальных технических средств. Суд также обязал блогера удалить все видеоролики, оскорбляющие чувства верующих, которые им были выложены в интернет, и запретил участвовать в массовых мероприятиях.

В июле областной суд смягчил блогеру наказание до 2 лет 3 месяцев условно. Судья Елена Удод при этом исключила из уголовного дела эпизод со шпионской ручкой, найденной в квартире «ловца покемонов».

Напомним, молодой человек выкладывал в интернете собственные видеоролики, в которых размышлял на религиозные темы. В одном из роликов Соколовский ловил покемонов в Храме-на-Крови. Дело Соколовского получило большой общественный резонанс. Следователь Верх-Исетского отдела Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Антон Досмагамбетов, расследовавший дело Соколовского, получил повышение. Он перешел на службу в региональное СУ СКР, в отдел по расследованию особо важных дел в должности полковника. Ранее защита Соколовского заявляла, что будут добиваться правды в Верховном суде РФ и готова дойти до Европейского суда по правам человека.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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