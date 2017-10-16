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Понедельник, 16 октября 2017, 18:16 мск

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Реаниматологи из НИИ ОММ отработали искусственную вентиляцию легких на поросятах (ФОТО)

Реаниматологи из НИИ ОММ отработали искусственную вентиляцию легких на поросятах (ФОТО)

Ученые Уральского аграрного госуниверситета и НИИ ОММ провели обучающий семинар по реанимации новорожденных. В роли «пациентов» выступили поросята.

Новый День: Реаниматологи из НИИ ОММ отработали искусственную вентиляцию легких на поросятах (ФОТО)

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УрГАУ, школа по искусственной вентиляции легких – важное мероприятие для всех, кто сталкивается с оказанием реанимационной помощи недоношенным младенцам. Главная цель семинара – повышение квалификации врачей, а основное преимущество в том, что отработку практических навыков специалисты осуществляют не на новорожденных, а на животных. В роли маленьких пациентов – поросята, чей вес не превышает 3-4 кг. По мнению ветеринарных специалистов, показатели именно этих животных больше всего схожи с детскими.

Новый День: Реаниматологи из НИИ ОММ отработали искусственную вентиляцию легких на поросятах (ФОТО)

Животным вводят наркоз и моделируют разные клинические ситуации, осуществляя искусственную вентиляцию легких. Одновременно измеряют инвазивные газы в крови и контролируют жизненно важные показатели: пульс, дыхание и температуру тела. Для реанимации свиней используется то же оборудование, что и для ребенка, – кардиомонитор, инфузомат и аппарат искусственной вентиляции легких. Важной составляющей практической части является возможность наблюдения изменения параметров при изменениях режима вентиляции.

Новый День: Реаниматологи из НИИ ОММ отработали искусственную вентиляцию легких на поросятах (ФОТО)

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.10.17

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