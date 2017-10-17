На Урале сотрудник ГИБДД помог ревнивцу убить ухажера жены – жертву застрелили и сожгли в лесу

На Среднем Урале вынесли приговор трем жителям Туринского района, их признали виновными в совершении ряда тяжких преступлений. Один из них убил мужчину, которого заподозрил в романе со своей супругой, а остальные помогли скрыть следы преступления. Среди сообщников оказался сотрудник полиции, который закрыл глаза на преступления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на скамье подсудимых оказались Юсуп Сельмурзаев, Сергей Кремнев и Денис Кочан. Следствие и суд установили, что в апреле 2016 года

Сельмурзаев узнал о близких отношениях его супруги с таксистом. Приревновав, он решил расправиться с соперником, купил пистолет, патроны к нему и договорился с двумя другими обвиняемыми о поиске жертвы в Туринске. Сотрудник ГИБДД Кочан выследил потерпевшего, о чем сообщил Сельмурзаеву. Тот прибыл на место – в районе АЗС на улице Некрасова, и убил оппонента несколькими выстрелами в грудь. После этого Кремнев и Сельмурзаев вывезли тело погибшего на территорию Тюменской области в лес и сожгли в его собственной машине, сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Присутствовавший при этом сотрудник органов внутренних дел Денис Кочан о совершенных преступлениях не сообщил», – добавляют в пресс-службе Свердловской прокуратуры.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области пояснили: «Причастность бывшего сотрудника ГИБДД к совершению особо тяжкого преступления была установлена полицейскими уголовного розыска при проведении оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела об убийстве. Приказом ОМВД России по Туринскому району он еще в апреле 2016 года уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Трое его руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности – им объявлены выговоры за упущения в воспитательной и профилактической работе с подчиненным личным составом».

Суд назначил Сельмурзаеву наказание в виде 13,5 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год; Кремневу – 1 год 8 месяцев колонии общего режима, Кочану – 1 год исправительных работ.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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