Главный по стратегическому развитию Екатеринбурга поддержал запрет на въезд автомобилей в центр

В администрации Екатеринбурга считают, что в центре мегаполиса не должны находиться автомобилисты. Доступ можно открыть только для общественного транспорта.

Заявление прозвучало в в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний». «Я согласен с этим способом. Несмотря на то, что я являюсь автомобилистом, я понимаю, что центр города на сегодняшний день – площадка для жителей, для людей, это прогулочные, парковые зоны, и лучше, если здесь будет только общественный транспорт», – заявил заместитель главы администрации города Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.

Добавим, в Екатеринбурге чиновники не в первый раз высказываются за закрытие для автомобилистов центра города. Однако пока никто не говорил, какой периметр в компактном уральском мегаполисе считать центром и как будет организовано движение близ этого квартала, как бороться с пробками на въездах-выездах в стоп-зону и будут ли там перехватывающие парковки.

Екатеринбург, служба информации

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